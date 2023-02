Un Passo dal Cielo 7 in onda ad aprile su Rai1? Come sarà la nuova stagione senza Daniele Liotti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un Passo dal Cielo 7 pronto al debutto in aprile? Stando agli ultimi palinsesti Rai, l’amata fiction dovrebbe tornare in onda nei prossimi mesi, per poi concludersi intorno al 18 maggio. La programmazione sarà sempre a cadenza settimanale, con una nuova puntata ogni giovedì, Come accadeva negli anni passati. Al momento la data di debutto non è ancora stata confermata, ma in ogni caso il pubblico si troverà di fronte a una stagione molto diversa. Daniele Liotti ha abbandonato il cast principale. Come accaduto con Don Matteo e Che Dio ci Aiuti, il protagonista di Un Passo dal Cielo non tornerà, e al suo posto ci sarà Giusy Buscemi. Il personaggio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Undal7 pronto al debutto in? Stando agli ultimi palinsesti Rai, l’amata fiction dovrebbe tornare innei prossimi mesi, per poi concludersi intorno al 18 maggio. La programmazionesempre a cadenza settimanale, con unapuntata ogni giovedì,accadeva negli anni passati. Al momento la data di debutto non è ancora stata confermata, ma in ogni caso il pubblico si troverà di fronte a unamolto diversa.ha abbandonato il cast principale.accaduto con Don Matteo e Che Dio ci Aiuti, il protagonista di Undalnon tornerà, e al suo posto ciGiusy Buscemi. Il personaggio ...

