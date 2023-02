"Un nuovo documento mette nei guai il Barcellona" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Barça Gate ha gettato nell'ombra il club blaugrana, indagato per presunti pagamenti all'ex numero due del Comitato tecnico arbitrale spagnolo, José María Enríquez Negreira , in cambio di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Barça Gate ha gettato nell'ombra il club blaugrana, indagato per presunti pagamenti all'ex numero due del Comitato tecnico arbitrale spagnolo, José María Enríquez Negreira , in cambio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nubiestive : Presto un nuovo documento a FAVORE del #TrasportoDiAnimaliVivi verrà discusso tra i ministri dell'agricoltura europ… - sportli26181512 : “Un nuovo documento mette nei guai il #Barcellona”: Spunta un vecchio fax in cui Negreira avverte che i blaugrana n… - freedomsempre68 : ???????? GLI UCRAINI (E LA NATO) STANNO PUNTANDO L’ARSENALE IN TRANSNISTRIA Dopo l’annuncio del nuovo primo ministro… - daniello_carmen : #VelenoQB ???????? GLI UCRAINI (E LA NATO) STANNO PUNTANDO L’ARSENALE IN TRANSNISTRIA Dopo l’annuncio del nuovo primo… - Giur_Roma_Tre : Responsabilità d'impresa e sicurezza sul lavoro. presentazione del nuovo documento di approfondimento di AODV ??3 M… -