Un italiano su tre non pratica sport. L'allarme dei medici (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - In Italia il 32.5% della popolazione, circa 20 milioni di persone, è sedentaria. Un cittadino su tre (la percentuale è ancora più alta nelle donne) non pratica alcuna attività fisica e risulta sedentario ben il 27% degli adolescenti tra i 3 e i 17 anni. Numeri drammatici che impongono la necessità di promuovere maggiormente lo sport e di conseguenza la salute dell'intera società. È questo l'obiettivo che si pongono la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce) e la Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) con l'avvio di una collaborazione strutturata, presentata a Livorno in occasione della partita di basket Italia-Ucraina, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2023. "Cancro, malattie ematologiche e cardio-vascolari interessano in totale oltre un sesto della popolazione - afferma Francesco Cognetti, presidente di Foce - i ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - In Italia il 32.5% della popolazione, circa 20 milioni di persone, è sedentaria. Un cittadino su tre (la percentuale è ancora più alta nelle donne) nonalcuna attività fisica e risulta sedentario ben il 27% degli adolescenti tra i 3 e i 17 anni. Numeri drammatici che impongono la necessità di promuovere maggiormente loe di conseguenza la salute dell'intera società. È questo l'obiettivo che si pongono la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi (Foce) e la Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) con l'avvio di una collaborazione strutturata, presentata a Livorno in occasione della partita di basket Italia-Ucraina, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2023. "Cancro, malattie ematologiche e cardio-vascolari interessano in totale oltre un sesto della popolazione - afferma Francesco Cognetti, presidente di Foce - i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : La sera del 20 febbraio del 2020 all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano, veniva isolato il primo caso italiano di c… - sulsitodisimone : Un italiano su tre non pratica sport. L'allarme dei medici - Agenzia_Italia : In Italia il 32.5% della popolazione, circa 20 milioni di persone, è sedentaria gli adolescenti è sedentario ben il… - AnnaP1953 : RT @dottorbarbieri: ?????? IN CORSO ATTACCO DI HACKER RUSSI AI SITI INTERNET DI CARABINIERI, MINISTERO DEGLI ESTERI E MINISTERO DELLA DIFESA.… - LuigiGravagnone : RT @peppeiannicelli: Altro che Serie A scarsa. Il vittorioso tris italiano in Champions senza reti subite aumenta il valore dello Scudetto… -