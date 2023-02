Un gol fantasma e uno 'vero': fa tutto Cabral, 3 - 2 al Braga e Fiorentina avanti (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Fiorentina stacca il pass per gli ottavi di Conference in una gara molto più movimentata di quanto si potesse immaginare. Il 4 - 0 dell'andata anestetizza i viola che nei primi 35' vanno in tilt. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lastacca il pass per gli ottavi di Conference in una gara molto più movimentata di quanto si potesse immaginare. Il 4 - 0 dell'andata anestetizza i viola che nei primi 35' vanno in tilt. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Un gol fantasma e uno 'vero': fa tutto Cabral, 3-2 al Braga e #Fiorentina avanti: Un gol fantasma e uno 'vero': rib… - MinnilluGRATIS : @Open_gol i premier europei spinti uno alla volta dal fantasma atlantico ad andare a fare la passeggiata pericolosa… - Pollogrini5 : Il fantasma norvegese anche sta sera ha rifatto una bella prestazione condita da 0 gol e 0 assist, ora testa al bou… - _thegod_father : RT @VerstappenOut: @DerSaltato @Adoir9_ @Ris__20 Via Pioda dobbiamo dare via un fantasma (che però ha qualità assurde) per prendere un ricc… - DerSaltato : RT @VerstappenOut: @DerSaltato @Adoir9_ @Ris__20 Via Pioda dobbiamo dare via un fantasma (che però ha qualità assurde) per prendere un ricc… -