Un fulmine colpisce il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un temporale si è abbattuto su Rio de Janeiro, con forti piogge e fulmini. E uno di questi fulmini è finito dritto dritto proprio sulla testa del Cristo Redentore. Per fortuna non c’è stato alcun danno alla statua che sovrasta la metropoli brasiliana. Il Cristo Redentore (in portoghese: Cristo Redentor) è una statua in stile decò rappresentante Gesù Cristo che si trova nella città brasiliana di Rio de Leggi su freeskipper (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un temporale si è abbattuto su Rio de, con forti piogge e fulmini. E uno di questi fulmini è finito dritto dritto proprio sulla testa del. Per fortuna non c’è stato alcun danno alla statua che sovrasta la metropoli brasiliana. Il(in portoghese:Redentor) è una statua in stile decò rappresentante Gesùche si trova nella città brasiliana di Rio de

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Un fulmine colpisce il Cristo Redentore di Rio de Janeiro. - gulisano_pina : RT @galatacla: Rio de Janeiro, Brasile Un fulmine colpisce la mano della statua del Cristo Redentore durante un temporale, non sul Tabor m… - annamarone : RT @galatacla: Rio de Janeiro, Brasile Un fulmine colpisce la mano della statua del Cristo Redentore durante un temporale, non sul Tabor m… - EMasenello : RT @galatacla: Rio de Janeiro, Brasile Un fulmine colpisce la mano della statua del Cristo Redentore durante un temporale, non sul Tabor m… - mbbelluco : RT @galatacla: Rio de Janeiro, Brasile Un fulmine colpisce la mano della statua del Cristo Redentore durante un temporale, non sul Tabor m… -