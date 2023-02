Un Europeo all’attacco per Simone Consonni: “In pista mi diverto, ma ora sogno la Sanremo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quando c’è da dare il tutto per tutto, Simone Consonni non si tira mai indietro. Lo ha dimostrato alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020 quando, nonostante l’acido lattico avesse ormai preso il sopravvento, ha cercato di rimanere agganciato a Filippo Ganna regalando all’Italia quell’oro che mancava da sessant’anni. Lo stesso atteggiamento è emerso ai recenti Europei di ciclismo su pista che hanno visto il 28enne di Brembate Sopra conquistare quattro medaglie, unico atleta a riuscire a centrare questa impresa nella kermesse continentale andata in scena al velodromo di Grenchen in Svizzera. Sempre pronto a mettersi a disposizione delle scelte del commissario tecnico Marco Villa, in Svizzera il portacolori della Cofidis ha gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo aggiudicandosi il titolo nella corsa a punti e nell’inseguimento a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quando c’è da dare il tutto per tutto,non si tira mai indietro. Lo ha dimostrato alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020 quando, nonostante l’acido lattico avesse ormai preso il sopravvento, ha cercato di rimanere agganciato a Filippo Ganna regalando all’Italia quell’oro che mancava da sessant’anni. Lo stesso atteggiamento è emerso ai recenti Europei di ciclismo suche hanno visto il 28enne di Brembate Sopra conquistare quattro medaglie, unico atleta a riuscire a centrare questa impresa nella kermesse continentale andata in scena al velodromo di Grenchen in Svizzera. Sempre pronto a mettersi a disposizione delle scelte del commissario tecnico Marco Villa, in Svizzera il portacolori della Cofidis ha gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo aggiudicandosi il titolo nella corsa a punti e nell’inseguimento a ...

