Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Un dirigente Nantes attacca: ‘Non faremo vivere ai tifosi della Juve quello che hanno passato i nostri': C’è un’att… - ilbianconerocom : Juve, alla Beaujoire un clima infernale. La polemica del dirigente Nantes: ‘Non faremo vivere ai tifosi Juve quello… - sportli26181512 : Calvo: 'Sanzioni Uefa? Non siamo preoccupati. Allegri centrale per il progetto': Calvo: 'Sanzioni Uefa? Non siamo p… -

Dopo il pareggio coll'ho visto anche io in televisione e mi è dispiaciuto, anche perché con ...equilibrato ed esperto, conosce il calcio e si confronta con l'allenatore. Non a caso ...Ildella Juventus Francesco Calvo a Sky ha parlato prima del match di Europa League contro il, commentando le possibili sanzioni Uefa per la vicenda plusvalenze: "Siamo in costante ...

Un dirigente Nantes attacca: 'Non faremo vivere ai tifosi della Juve ... Calciomercato.com

Juve, alla Beaujoire un clima infernale. La polemica del dirigente: ‘Non faremo vivere ai tifosi quello che hanno passato i nostri’ ilBianconero

Max, il Nantes è 5 volte meno forte. Tare-Vagnati-De Sanctis: c'era ... Sportitalia

Giovanni Galeone su Allegri: "Sfogo post Nantes Non è da lui" Sportitalia

Chiesa e Pogba out per il Nantes, quando tornano La speranza Juventus News 24

nucleo del tifo caldo del Nantes. All’Allianz Stadium non entrarono nel settore ospiti a causa di quella che L’Equipe definisce come “un eccesso di zelo delle autorità italiane”. A proposito è ...Mauro Cetto, oggi dirigente sportivo ed ex difensore centrale del Nantes e del Palermo tra le altre, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com in vista della sfida di ritorno ...