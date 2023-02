Un anno fa, quando a qualcuno l’invasione sembrava una fake news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Al direttore - Il decreto di Giorgia Meloni sul Superbonus è da applausi perché un governante che sfida l’impopolarità è merce rara nel paese che di misure impopolari ha bisogno più di qualunque altro. Tuttavia il grave limite del premier è che il suo è un gioco di pura rimessa. Una volta corre ai ripari per i benzinai, un’altra fa marcia indietro sul Pos, ora il superbonus. Nessuno se ne occupa più ma l’Italia avrebbe bisogno di uno choc con un piano di riforme radicali qui e ora. Ora che il costo politico sarebbe sopportabile visto nell’arco del quinquennio. Ricordo che nel 2003 il governo Schroeder lanciò un piano a sette anni destinato a rivoltare come un calzino una Germania in grave crisi. Si chiamava Agenda 2010 e prevedeva drastici tagli fiscali, riforme del welfare, tagli ai sussidi di disoccupazione. Schröder era socialdemocratico, il piano era “market oriented”. Il piano fu ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Al direttore - Il decreto di Giorgia Meloni sul Superbonus è da applausi perché un governante che sfida l’impopolarità è merce rara nel paese che di misure impopolari ha bisogno più di qualunque altro. Tuttavia il grave limite del premier è che il suo è un gioco di pura rimessa. Una volta corre ai ripari per i benzinai, un’altra fa marcia indietro sul Pos, ora il superbonus. Nessuno se ne occupa più ma l’Italia avrebbe bisogno di uno choc con un piano di riforme radicali qui e ora. Ora che il costo politico sarebbe sopportabile visto nell’arco del quinquennio. Ricordo che nel 2003 il governo Schroeder lanciò un piano a sette anni destinato a rivoltare come un calzino una Germania in grave crisi. Si chiamava Agenda 2010 e prevedeva drastici tagli fiscali, riforme del welfare, tagli ai sussidi di disoccupazione. Schröder era socialdemocratico, il piano era “market oriented”. Il piano fu ...

