Un anno di guerra, Ucraina: “Russia prepara nuovo attacco” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Russia sta rafforzando le sue posizioni sul fronte, l’Ucraina si aspetta una nuova ondata di attacchi mentre si avvicina il primo anniversario dell’inizio della guerra, iniziata con l’invasione ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio 2022. Lo stato maggiore ucraino osserva l’attività del nemico e in particolare sottolinea che le forze russe hanno concentrato i loro sforzi per “operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk”. In particolare, proseguono i combattimenti intensi intorno a Bakhmut. E con aerei da ricognizione, le forze di Mosca stanno cercando di rendere più precisi i loro attacchi di artiglieria. Attacchi russi sono stati respinti dagli ucraini vicino ad Avdiivka e Shakhtarsk. Kiev si prepara alla fase cruciale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lasta rafforzando le sue posizioni sul fronte, l’si aspetta una nuova ondata di attacchi mentre si avvicina il primo anniversario dell’inizio della, iniziata con l’invasione ordinata da Vladimir Putin il 24 febbraio 2022. Lo stato maggiore ucraino osserva l’attività del nemico e in particolare sottolinea che le forze russe hconcentrato i loro sforzi per “operazioni offensive nelle direzioni di Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtarsk”. In particolare, proseguono i combattimenti intensi intorno a Bakhmut. E con aerei da ricognizione, le forze di Mosca stcercando di rendere più precisi i loro attacchi di artiglieria. Attacchi russi sono stati respinti dagli ucraini vicino ad Avdiivka e Shakhtarsk. Kiev sialla fase cruciale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : Una delle esperienze italiane più vomitevoli di un anno di guerra è quel manipolo di pseudo-guru che ogni giorno av… - DarioBallini : Questo post è del #23febbraio 2022. Dopodomani sarà un anno dall'inizio della guerra. - nelloscavo : Un anno di guerra e caccia alle spie #Russia #Putin ha infiltrato suoi agenti e pagato ufficiali infedeli, italian… - vivinbaro : RT @federicofubini: Una delle esperienze italiane più vomitevoli di un anno di guerra è quel manipolo di pseudo-guru che ogni giorno avvert… - RemKaos : @bagnotrash Io mi vergognerei comunque ad avere un padre così. Cioè é in un realtà show non è andata in guerra cris… -