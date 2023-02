Un anno di guerra, manifestazioni ed eventi per la pace in oltre cento città: il calendario delle iniziative del weekend in tutta Italia (Di giovedì 23 febbraio 2023) tutta Italia scende in piazza per chiedere la pace. In oltre cento città sono state organizzate dal mondo dell’associazionismo, dalla Chiesa, dai sindacati iniziative a un anno dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Si parte con una marcia Perugia-Assisi in notturna, che prenderà il via pochi minuti dopo la mezzanotte di venerdì e si concluderà all’alba sulla tomba di San Francesco. “L’opinione pubblica è stanca della guerra”, spiega Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della pace. “Noi chiediamo ai governi di intavolare una seria iniziativa di pace, ricordando le parole di Papa Francesco sui tempi eccezionali che hanno bisogno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023)scende in piazza per chiedere la. Insono state organizzate dal mondo dell’associazionismo, dalla Chiesa, dai sindacatia undell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia. Si parte con una marcia Perugia-Assisi in notturna, che prenderà il via pochi minuti dopo la mezzanotte di venerdì e si concluderà all’alba sulla tomba di San Francesco. “L’opinione pubblica è stanca della”, spiega Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della. “Noi chiediamo ai governi di intavolare una seria iniziativa di, ricordando le parole di Papa Francesco sui tempi eccezionali che hbisogno di ...

