Un anno di guerra in Ucraina, FdI incontra l'ambasciatore: «Pieno sostegno a Kiev» (Di giovedì 23 febbraio 2023) In occasione dell'anniversario del primo anno di guerra in Ucraina, FdI ha voluto rinnovare «il Pieno sostegno a Kiev» con una visita all'ambasciatore a Roma, Yaroslav Melnyk. Una delegazione del gruppo alla Camera, guidata dal capogruppo Tommaso Foti, con il presidente della commissione Esteri, Giulio Tremonti, e il capogruppo in commissione, Giangiacomo Calovini, si è recata in ambasciata. Una delegazione di FdI in visita all'ambasciata d'Ucraina Melnyk durante il colloquio ha espresso la soddisfazione per il viaggio di Meloni a Kiev e ha ringraziato l'Italia per l'accoglienza offerta ai profughi «auspicando una collaborazione per la ricostruzione» delle zone bombardate. «Era doveroso da parte di FdI venire a esprimere la nostra ...

