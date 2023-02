Un anno di guerra in Ucraina, domani una fiaccolata dinanzi all’ambasciata russa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alle ore 18:30 di domani venerdì 24 febbraio si terrà, nei pressi dell’Ambasciata della Federazione russa (fermata metro Castro Pretorio), la manifestazione nazionale “Una luce per l’Ucraina”, una fiaccolata per ribadire, senza ambiguità: l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, l’incriminazione di Vladimir Putin alla Corte Penale Internazionale dell’Aja, il sostegno anche militare agli ucraini. L’iniziativa è promossa da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alle ore 18:30 divenerdì 24 febbraio si terrà, nei pressi dell’Ambasciata della Federazione(fermata metro Castro Pretorio), la manifestazione nazionale “Una luce per l’”, unaper ribadire, senza ambiguità: l’ingresso dell’nell’Unione Europea, l’incriminazione di Vladimir Putin alla Corte Penale Internazionale dell’Aja, il sostegno anche militare agli ucraini. L’iniziativa è promossa da ... TAG24.

