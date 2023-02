Ultimo dice addio a Sanremo? L’annuncio ai fan: «Volevo chiudere un cerchio» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Festival di Sanremo che si è appena concluso ha deluso le aspettative dei fan di Ultimo, che per il secondo anno è entrato da favorito ma non è riuscito a vincere. Lo stesso cantante sembra essere rimasto con l’amaro in bocca, tanto che dai suoi profili social annuncia un’intenzione drastica: quella di non mettere mai più piede sul palco dell’Ariston. Rispondendo infatti alla domanda di un fan, Ultimo scrive in una storia su Instagram: «L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto, e quindi credo di non tornare più a Sanremo, ndr». Alba è il singolo che ha permesso al cantante di strappare la quarta posizione sul podio (tra le esultanze della sala stampa, con la quale permangono alcune ruggini dopo le ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Festival diche si è appena concluso ha deluso le aspettative dei fan di, che per il secondo anno è entrato da favorito ma non è riuscito a vincere. Lo stesso cantante sembra essere rimasto con l’amaro in bocca, tanto che dai suoi profili social annuncia un’intenzione drastica: quella di non mettere mai più piede sul palco dell’Ariston. Rispondendo infatti alla domanda di un fan,scrive in una storia su Instagram: «L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival…uncon Alba, l’ho fatto, e quindi credo di non tornare più a, ndr». Alba è il singolo che ha permesso al cantante di strappare la quarta posizione sul podio (tra le esultanze della sala stampa, con la quale permangono alcune ruggini dopo le ...

