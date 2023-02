Ultimo: «Credo di non tornare più a Sanremo» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ultimo (Us foto di Giulia Parmigiani) A quattro anni dal contestato secondo posto al Festival di Sanremo 2019 con I Tuoi Particolari, Ultimo ha deciso di rimettersi in gioco in Riviera con il brano Alba. Un modo per “chiudere il cerchio” e far pace con la manifestazione canora per poi salutarla definitivamente. O almeno questo è quello che ha dichiarato il cantante nelle scorse ore. Su Instagram, Ultimo ha spiegato perchè ha partecipato a Sanremo con la canzone Alba: “So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 febbraio 2023)(Us foto di Giulia Parmigiani) A quattro anni dal contestato secondo posto al Festival di2019 con I Tuoi Particolari,ha deciso di rimettersi in gioco in Riviera con il brano Alba. Un modo per “chiudere il cerchio” e far pace con la manifestazione canora per poi salutarla definitivamente. O almeno questo è quello che ha dichiarato il cantante nelle scorse ore. Su Instagram,ha spiegato perchè ha partecipato acon la canzone Alba: “So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevoa ...

