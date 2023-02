Ultime Notizie – Usa | Weinstein condannato a 16 anni per stupro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Harvey Wenstein è statoad altri 16di prigione, tre mesi dopo essere stato giudicato colpevole die aggressione sessuale da un tribunale di Los Angeles. L’ex potentissimo produttore cinematografico era già statoa 23di carcere nel 2020 da un tribunale di New York con le stesse accuse. Il tribunale californiano lo haper i reati commessi ai ddi una modella e attrice europea che ha testimoniato in modo anonimo presentandosi come ‘Jane Doe 1’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione