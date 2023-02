Ultime Notizie – Ue vieta TikTok, Commissione chiede a dipendenti di disinstallare app (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Commissione Europea “sospende” l’uso dell’applicazione TikTok sui telefonini e gli altri apparecchi aziendali e anche sui dispositivi personali registrati per accedere ai propri servizi mobili. La richiesta arriva dal servizio informatico dell’esecutivo Ue ed è stata comunicata ai dipendenti tramite una email arrivata questa mattinata. La decisione mira a “proteggere la Commissione da minacce nella cybersicurezza” e da azioni che potrebbero essere “sfruttate” per condurre attacchi informatici contro la Commissione, si legge. L’esecutivo Ue terrà sotto “controllo costante” gli sviluppi nella sicurezza delle altre app di social network. Si tratta, spiega il portavoce capo Eric Mamer durante il briefing quotidiano a Bruxelles, della “prima decisione” di questo tipo “riguardante una app”. E non c’è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) LaEuropea “sospende” l’uso dell’applicazionesui telefonini e gli altri apparecchi aziendali e anche sui dispositivi personali registrati per accedere ai propri servizi mobili. La richiesta arriva dal servizio informatico dell’esecutivo Ue ed è stata comunicata aitramite una email arrivata questa mattinata. La decisione mira a “proteggere lada minacce nella cybersicurezza” e da azioni che potrebbero essere “sfruttate” per condurre attacchi informatici contro la, si legge. L’esecutivo Ue terrà sotto “controllo costante” gli sviluppi nella sicurezza delle altre app di social network. Si tratta, spiega il portavoce capo Eric Mamer durante il briefing quotidiano a Bruxelles, della “prima decisione” di questo tipo “riguardante una app”. E non c’è ...

