Ultime Notizie – Ucraina-Russia, news oggi guerra: Onu vota nuova risoluzione per la pace (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, al voto oggi all’Onu una nuova risoluzione per la pace. L’invasione della Russia “è un affronto alla nostra coscienza collettiva”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in apertura della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Riferendosi al primo anniversario dell’attacco russo, che cade domani, 24 febbraio, Guterres l’ha definito “una triste pietra miliare per il popolo ucraino e per la comunità internazionale”. “Abbiamo sentito minacce implicite di usare armi nucleari. Il cosiddetto uso tattico delle armi nucleari è assolutamente inaccettabile. È giunto il momento di fare un passo indietro dal baratro”. ha aggiunto. La bozza di risoluzione per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall’inizio dellain, al votoall’Onu unaper la. L’invasione della“è un affronto alla nostra coscienza collettiva”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in apertura della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Riferendosi al primo anniversario dell’attacco russo, che cade domani, 24 febbraio, Guterres l’ha definito “una triste pietra miliare per il popolo ucraino e per la comunità internazionale”. “Abbiamo sentito minacce implicite di usare armi nucleari. Il cosiddetto uso tattico delle armi nucleari è assolutamente inaccettabile. È giunto il momento di fare un passo indietro dal baratro”. ha aggiunto. La bozza diper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LI_Palembang : Lazio-Sampdoria e la grana Ferrero: le ultime - NotizieVirgilio : ?? Guerra Ucraina Russia: aumenta il timore di un'apocalisse nucleare La guerra in Ucraina è giunta al 365esimo gior… - meteoredit : Le previsioni #meteo per oggi, giovedì #23febbraio 2023, e per i prossimi giorni, su sito e app Meteored. ??? Ultim… - TerrinoniL : Putin allo stadio di Mosca: «In corso eroica battaglia sulle nostre frontiere». L’inviato di XI: «Rafforzare la coo… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Oggi all'Onu al voto nuova risoluzione per la pace. LIVE -