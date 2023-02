Ultime Notizie – Ucraina, giornalista si ‘becca’ bacio in diretta – Video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante la diretta, con gli ultimi aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, il giornalista si becca un bacio live da un’estranea. Johnpaul Gonzo, corrispondente dall’Europa per l’australiana 10 News First, era impegnato in un collegamento dalla Moldavia. Mentre snocciolava le cifre relative all’ultimo pacchetto di aiuti militari destinati dagli Usa all’Ucraina, è stato avvicinato da una donna che, senza preoccuparsi della telecamera, ha baciato il cronista: “Sei molto carino”, gli ha detto. Gonzo, dopo qualche attimo di comprensibile imbarazzo, ha provato a riprendere il collegamento. Gonzo ha pubblicato il Video dell’episodio su Twitter. Il cinguettio ha ricevuto ovviamente un numero notevole di commenti, la maggior parte all’insegna dell’ironia. Non manca, però, chi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Durante la, con gli ultimi aggiornamenti sulla guerra trae Russia, ilsi becca unlive da un’estranea. Johnpaul Gonzo, corrispondente dall’Europa per l’australiana 10 News First, era impegnato in un collegamento dalla Moldavia. Mentre snocciolava le cifre relative all’ultimo pacchetto di aiuti militari destinati dagli Usa all’, è stato avvicinato da una donna che, senza preoccuparsi della telecamera, ha baciato il cronista: “Sei molto carino”, gli ha detto. Gonzo, dopo qualche attimo di comprensibile imbarazzo, ha provato a riprendere il collegamento. Gonzo ha pubblicato ildell’episodio su Twitter. Il cinguettio ha ricevuto ovviamente un numero notevole di commenti, la maggior parte all’insegna dell’ironia. Non manca, però, chi ...

