Ultime Notizie – Ucraina | Biden | “Non credo Putin pensi di usare arma nucleare”

La sosone del trattato Start è stato un "atto irresponsabile" e un "grave errore", ma questo non vuol dire che"stia pensando diarmi nucleari o qualcosa del genere". Lo ha detto il presidente Usa, Joe, in un'intervista alla Abc, prima di lasciare Varsavia ieri sera.ha parlato di errore del presidente russo ma si è comunque detto "fiducioso che saremo in grado di risolverlo".