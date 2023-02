Ultime Notizie – Terzo Polo, Renzi riunisce Iv e accelera su partito unico (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Matteo Renzi ha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva per discutere della proposta di costituire un partito unico con Azione. Dopo oltre venti interventi, la riunione si è conclusa con il via libera all’accelerazione sul partito unico, anche in tempi stretti, a condizione che sia un percorso democratico dal basso e con impianto culturale rigoroso e partecipato”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva. “Tutti i passaggi -si legge nella nota- dovranno essere condivisi tra i due partiti d’origine ma anche dal maggior numero di realtà politiche interessate al percorso ma oggi esterne alla federazione. Affinché sia dato maggiore impulso alla costruzione di una casa comune, è stato inoltre proposto di realizzare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Matteoha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva per discutere della proposta di costituire uncon Azione. Dopo oltre venti interventi, la riunione si è conclusa con il via libera all’zione sul, anche in tempi stretti, a condizione che sia un percorso democratico dal basso e con impianto culturale rigoroso e partecipato”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva. “Tutti i passaggi -si legge nella nota- dovranno essere condivisi tra i due partiti d’origine ma anche dal maggior numero di realtà politiche interessate al percorso ma oggi esterne alla federazione. Affinché sia dato maggiore impulso alla costruzione di una casa comune, è stato inoltre proposto di realizzare ...

