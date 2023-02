Ultime Notizie – Striscione per Cospito giù dall’Altare della Patria: “L’Italia tortura” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all’Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno Striscione con la scritta ‘L’Italia tortura, con Alfredo no al 41bis’. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico, in sciopero della fame, contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredoall’Altare. In cima è stato srotolato e appeso unocon la scritta ‘, con Alfredo no al 41bis’. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico, in scioperofame, contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

