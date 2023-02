Ultime Notizie Serie A | Le parole di Bremer | Vieira va Ko e le sirene di Thiago Motta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23 FEBBRAIO Juve,suona la carica per il passaggio del turno Il difensore della Juve ha parlato nel prepartita, tornando anche sull’episodio del rigore non concesso ai bianconeri. Torino,ko: sarà fermo un meso per lesione del tendine del bicipite Inizia in salita l’avventura Granata dell’ex Samp: lesione al tendine del bicipite femorale sinistro che lo terrà fermo per un mese. Bologna, Inter e PSG per ora sono solo rumors per, ma in futuro… Il tecnico del Bologna piace alle sue due ex squadre, ma al momento sono solo speculazioni, anche se in futuro potrebbero diventare più concrete Torino, lotta contro il ...