Ultime Notizie – Sangiuliano nomina Mogol consigliere per la cultura popolare

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Giulio Rapetti Mogol consigliere per la cultura popolare. L'incarico è a titolo gratuito e non dà titolo a compensi. "È un onore avere in squadra un personaggio del valore e del rilievo artistico di Giulio Mogol. Sono sicuro che ci darà un contributo importante in termini di idee e progetti", ha dichiarato il ministro Sangiuliano.

