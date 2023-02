Ultime Notizie Roma del 23-02-2023 ore 13:10 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale giovedì 23 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale a un anno dall’ invasione russa dell’Ucraina l’assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce in sessione di emergenza per parlare di guerra e non è una fatto un dibattito sereno il segretario dell’ONU Antonio guterres ha chiesto una pagina che duratura basata sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite del diritto internazionale dei confini nazionali è invitato a fare presto più a lungo continueranno i combattimenti più difficile fare questo Almeno 10 persone tra le quali l’uomo di 72 anni sono state uccise 102 cui sei gravemente sono state ferite oggi a seguito di un raid delle Forze Armate Diana Blues in cisgiordania mi ha dato Notizie Il ministero della salute delle autorità nazionali i palestinesi senza divulgare l’identità delle vittime fonti palestinesi hanno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 23 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale a un anno dall’ invasione russa dell’Ucraina l’assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce in sessione di emergenza per parlare di guerra e non è una fatto un dibattito sereno il segretario dell’ONU Antonio guterres ha chiesto una pagina che duratura basata sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite del diritto internazionale dei confini nazionali è invitato a fare presto più a lungo continueranno i combattimenti più difficile fare questo Almeno 10 persone tra le quali l’uomo di 72 anni sono state uccise 102 cui sei gravemente sono state ferite oggi a seguito di un raid delle Forze Armate Diana Blues in cisgiordania mi ha datoIl ministero della salute delle autorità nazionali i palestinesi senza divulgare l’identità delle vittime fonti palestinesi hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Follia al ristorante, chiede il ketchup per il panino e il cameriere lo colpisce sangue con un tagliere - occhio_notizie : Svelati alcuni nomi degli ospiti che faranno parte delle ultime puntate di C'è posta per te: dal cast di Mare Fuori… - Italia_Notizie : Liliana Resinovich, le ultime immagini il giorno della scomparsa: passeggia in centro con alcune buste in mano - SteveBestOne : RT @PornoNoblogs: La repressione in Italia e nel mondo è fortissima e colpisce chiunque non sia allineato e provi a migliorare la propria s… - VesuvioLive : Padre e figlio sul set e nella vita, ‘o pirucchio di Mare Fuori: “Ho dovuto odiare papà” -