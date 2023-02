Ultime Notizie Roma del 23-02-2023 ore 12:10 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale dopo l’ok del Senato al Decreto Legge proroga e anche la camera conferma la fiducia al governo il test ha ottenuto 198 voti a favore 128 contrari e 3 astenuti si passa ora all’esame degli ordini del giorno al testo che verranno votati giovedì quando è previsto si fa il voto finale definitivo sul provvedimento la conversione del provvedimento pena la decadenza dovrà avvenire entro il 27 febbraio ed ora la cronaca per omicidio di Pamela Mastropietro stato confermato l’ergastolo per Innocenzo segale che ha ucciso è fatto a pezzi la diciottenne nel gennaio 2018 Macerata l’imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza c’erano invece i genitori della giovane processo d’appello bis Ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale dopo l’ok del Senato al Decreto Legge proroga e anche la camera conferma la fiducia al governo il test ha ottenuto 198 voti a favore 128 contrari e 3 astenuti si passa ora all’esame degli ordini del giorno al testo che verranno votati giovedì quando è previsto si fa il voto finale definitivo sul provvedimento la conversione del provvedimento pena la decadenza dovrà avvenire entro il 27 febbraio ed ora la cronaca per omicidio di Pamela Mastropietro stato confermato l’ergastolo per Innocenzo segale che ha ucciso è fatto a pezzi la diciottenne nel gennaio 2018 Macerata l’imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza c’erano invece i genitori della giovane processo d’appello bis Ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni ...

