Ultime Notizie Roma del 23-02-2023 ore 11:10 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovate l'ascolto dalla redazione e da Francesco Vitale in studio governo moldavo ha respinto le accuse di Mosca secondo cui governo ucraino starebbe preparando una provocazione armata in Transnistria regione separatista filorussa oggi a loro voto nuova risoluzione per la pace l'Italia è pronta a fare la sua parte sostiene la risoluzione per una pace giusta ribadisce il ministro degli Esteri italiano Tagliani con il 2023 superbonus sei sceso dal 110 a 90 100 nell'orbita dell'agevolazione entrato anche il quoziente familiare decisivo per stabilire chi potrà applicare la misura su casa in monofamiliari unità indipendenti le cosiddette villette è ancora i carabinieri del Ros hanno diffuso nuovo immagini inedite che risalgono al 16 gennaio scorso poco dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro nelle foto si vede il boss mentre ...

