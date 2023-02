Ultime Notizie Roma del 23-02-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 febbraio 2023)dailynews radiogiornale a che ora buona giornata da Francesco Vitale dopo lo chiede il Senato al Decreto Legge 1000 proroghe anche la camera conferma la fiducia al governo il test ha ottenuto 198 voti a favore 128 contrari e 3 astenuti si passa ora all’esame degli ordini del giorno al pesto che verranno votati giovedì quando hai previsto si tenga il voto finale definitivo sul provvedimento la conversione del provvedimento penale che da cadenza dovrà avvenire entro il 27 febbraio ed ora la cronaca per omicidio di Pamela Mastropietro confermato l’ergastolo per Innocenzo segale che ha ucciso è fatto a pezzi la diciottenne nel gennaio 2018 a Macerata l’imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza c’erano invece i genitori della giovane il processo d’appello bis Ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia ...