Ultime Notizie Roma del 23-02-2023 ore 09 | 10

(Di giovedì 23 febbraio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 23 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale a un anno dall’ invasione russa dell’Ucraina l’assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce in sessione di emergenza per parlare di guerra e non è uno fatto un dibattito sereno il segretario dell’ONU Antonio guterres ha chiesto una pace duratura basata sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite del diritto internazionale dei confini nazionali è invitato a fare presto più allungo continueranno i combattimenti più difficile fare questo l’ha almeno 10 persone tra le quali un uomo di 72 anni sono state uccise 102 cui sei gravemente sono state ferite oggi a seguito di un raid delle Forze Armate ai piani a Nablus in cisgiordania mi ha datoMinistero della Salute delle autorità nazionali i palestinesi senza divulgare le identità delle vittime fonti palestinesi ...