Ultime Notizie Roma del 23-02-2023 ore 07:10 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale giovedì 23 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale a un anno dall’ invasione russa dell’Ucraina l’assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce in sessione di emergenza per parlare di guerra e non è una fatto un dibattito sereno il segretario dell’ONU Antonio guterres ha chiesto una pagina che duratura basata sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite del diritto internazionale dei confini nazionali è invitato a fare presto più allungo continueranno i combattimenti più difficile fare questo Almeno 10 persone tra le quali l’uomo di 72 anni sono state uccise 102 cui sei gravemente sono state ferite oggi a seguito di un raid delle Forze Armate Diana Blues in cisgiordania mi ha dato Notizie Ministero della Salute delle autorità nazionali i palestinesi senza divulgare l’identità delle vittime fonti palestinesi hanno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 23 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale a un anno dall’ invasione russa dell’Ucraina l’assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce in sessione di emergenza per parlare di guerra e non è una fatto un dibattito sereno il segretario dell’ONU Antonio guterres ha chiesto una pagina che duratura basata sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite del diritto internazionale dei confini nazionali è invitato a fare presto più allungo continueranno i combattimenti più difficile fare questo Almeno 10 persone tra le quali l’uomo di 72 anni sono state uccise 102 cui sei gravemente sono state ferite oggi a seguito di un raid delle Forze Armate Diana Blues in cisgiordania mi ha datoMinistero della Salute delle autorità nazionali i palestinesi senza divulgare l’identità delle vittime fonti palestinesi hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meteoredit : Le previsioni #meteo per oggi, giovedì #23febbraio 2023, e per i prossimi giorni, su sito e app Meteored. ??? Ultim… - TerrinoniL : Putin allo stadio di Mosca: «In corso eroica battaglia sulle nostre frontiere». L’inviato di XI: «Rafforzare la coo… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Oggi all'Onu al voto nuova risoluzione per la pace. LIVE - ssmoghadam : “Per la maggior parte delle asset class i rendimenti a dieci anni sono i migliori dell’ultimo decennio, ed è quindi… - PantheonVerona : ?? LEGGI IL DAILY VERONA ?? Buongiorno, ecco il Daily Verona con le ultime notizie. Clicca sul link e scorri le pagin… -