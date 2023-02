Ultime Notizie – Rigopiano | ex prefetto ed ex presidente provincia assolti Sindaco condannato per uno dei capi d’accusa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Caos in aula dopo la lettura della sentenza nell’aula del Tribunale dii principali imputati per la strage di, in aula alcuni dei familiari hanno applaudito sarcasticamente il giudice Gianluca Sarandrea, per poi gridargli contro ‘ti devi vergognare, è uno schifo, questa non è giustizia’.per uno dei. Lacrime e urla in aula, tanto da richiedere l’intervento di poliziotti e carabinieri, costretti a bloccare la tentata aggressione al giudice, blindato in aula. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione