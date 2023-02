Ultime Notizie – Per ‘scapoli incalliti’ più rischi cuore | lo studio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Chia di più col? Sono gli scapoli di vecchia data. In presenza di una diagnosi di insufficienza cardiaca, infatti, per gli uomini che non si sono mai sposati risultano essere più del doppio le probabilità di morire entro circa 5 anni dalla scoperta della malattia. Questo rispetto alle donne in generale, con qualsiasi stato civile, ‘coniugate’ e non, e rispetto agli uomini che erano stati precedentemente sposati. A osservare il gap sono stati gli autori di unopresentato all’Annual Scientific Session dell’American College of Cardiology con il Congresso mondiale di cardiologia. E’ dei ‘cuori solitari’, dunque, la prognosi peggiore. Non si tratta un dato insignificante da un punto di vista medico, di ‘gossip’. “Esiste una relazione tra lo stato sentimentale di una persona e la sua prognosi clinica” con insufficienza ...