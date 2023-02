Ultime Notizie – Nantes-Juve | Allegri | “Di Maria un campione | con lui tutto facile”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “Sono contento della prestazione perché non era una partita, dopo il risultato dell’andata. Qui il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una buona partita, dopo il 2-0 e con loro in dieci siamo stati agevolati”. Così l’allenatore dellantus Massimilianodopo la vittoria per 3-0 ache qualifica i bianconeri agli ottavi di finale di Europa League. A trascinare la squadra Angel Di, autore di una tripletta. “I campioni sono diversi dagli altri, èsemplice. Quando hai un giocatore così alza il livello della squadra, gli altri sono più tranquilli e vede delle cose che gli altri non vedono”, aggiungeai microfoni di Sky Sport prima di elogiare anche la prova di Nicolò Fagioli. “Lui, Miretti – quelli che hanno giocato un po’ di ...