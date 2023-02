Ultime Notizie – Migranti | sbarchi a raffica a Lampedusa | 322 in poche ore sull’isola

(Di giovedì 23 febbraio 2023)dove inore, tra la notte e l’alba, sono approdati 158. Quattro barchini con a bordo rispettivamente 37, 45, 40 e 36 persone sono state intercettate dagli uomini della Guardia di finanza nelle acque antistanti l’isola. Un altro sbarco più consistente con 164 persone è atteso a breve. Intanto proseguono i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, 183 persone saranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : La Roma in emergenza. Mourinho: “Il futuro è adesso” - TuttoASRoma : Mou: «Il mio futuro? Conta solo passare» - TuttoASRoma : Priorità Salisburgo - CorriereCitta : Morte Francesco Valdiserri, a processo Chiara Silvestri: era alla guida ubriaca - TuttoASRoma : Dybala out, Mou punta su Wijnaldum. Il tecnico: “Resto? Lo dice il club, non io” -

Solo due nostri grandi artisti del cinema hanno influenzato in maniera profonda il linguaggio degli italiani: il Principe de Curtis, in arte Totò e Alberto Sordi , l'Albertone nazionale. Ho avuto il ...Fosse per lui la legge sull'Autonomia differenziata dovrebbe essere rimandata sine die, ecco perché in questo contesto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha accolto positivamente lo stop dell'Anci -...

Covid, le news. Fiaso, dopo 2 mesi risale la curva dei ricoveri (+2,4%) Sky Tg24

Liliana Resinovich ultime notizie: la procura chiede l'archiviazione. "Si è suicidata" QUOTIDIANO NAZIONALE

Gli Usa sicuri: ora la Cina sta con la Russia. L’«ultimo tentativo» per dissuadere Xi e i dubbi sulla Crimea Corriere della Sera

Pierpaolo Panzieri ucciso a Pesaro con 13 coltellate, fermato un amico d’infanzia in Romania: la pista della... Corriere della Sera

Anziana trovata morta in casa, era deceduta da 20 giorni RomaToday

Questa è stata la mia prima opera, la più essenziale che posso ancora sentire nello stomaco.“ L’ultima parola, quindi, spetterà al pubblico della piattaforma che con le sue visualizzazioni potrebbe ...ThetaRay, a leading provider of AI-powered transaction monitoring technology, today announced that Tudi, enabling a digital financial community through its mobile app, has chosen ThetaRay’s ...