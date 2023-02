Ultime Notizie – Maya Sansa: “Io metà iraniana vicinissima a rivoluzione donne” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ma sulla condizione femminile, anche in Italia, che certo non è l’Iran, ci sono ancora tante cose da sistemare…” “Io per metà sono iraniana e mi sento vicinissima alla rivoluzione delle donne iraniane contro la teocrazia in Iran: ci consente di renderci ancora più conto di quale sia la situazione in tante parti del mondo”. E’ quanto afferma l’attrice Maya Sansa, a margine della presentazione della fiction Rai ‘Sei donne – Il mistero di Leila’ che la vede fra le protagoniste. “Le donne potrebbero davvero cambiare le sorti del pianeta, con la loro piena emancipazione – sottolinea Maya Sansa – Ma sulla condizione femminile, anche in Italia, che certo non è l’Iran, ci sono ancora tante cose da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Ma sulla condizione femminile, anche in Italia, che certo non è l’Iran, ci sono ancora tante cose da sistemare…” “Io personoe mi sentoalladelleiraniane contro la teocrazia in Iran: ci consente di renderci ancora più conto di quale sia la situazione in tante parti del mondo”. E’ quanto afferma l’attrice, a margine della presentazione della fiction Rai ‘Sei– Il mistero di Leila’ che la vede fra le protagoniste. “Lepotrebbero davvero cambiare le sorti del pianeta, con la loro piena emancipazione – sottolinea– Ma sulla condizione femminile, anche in Italia, che certo non è l’Iran, ci sono ancora tante cose da ...

