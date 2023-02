Ultime Notizie – Lettera preside dopo aggressione liceo Firenze | Valditara | “Impropria”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “In Italia non c’è nessun pericolo fascista, non c’è nessuna deriva violenta o autoritaria”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, ospite della trasmissione ‘Mattino 5 news’ su Canale5, riferendosi allaaperta delladelscientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di, Annalisa Savino. “Difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l’identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei laa riflettere più attentamente sulla storia e sul presente”, ha aggiunto il ministro definendo la“del tutto. Mi è dispiaciuto leggere questae che sia stata letta agli studenti. Il contenuto non rappresenta ...