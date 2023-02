Ultime Notizie – Gip Palermo: “Stop a limitazioni accesso palestra Virgin” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da oggi i locali che ospitano la palestra Virgin di Palermo potranno essere tutti accessibili. Il gip del Tribunale di Palermo Fabio Pilato, come apprende l’Adnkronos, accogliendo la richiesta della difesa, ha eliminato tutte le limitazioni all’accesso ai servizi della struttura di via Ventura, che era stata prima sequestrata, nell’ottobre 2020, e poi dissequestrata nel novembre 2020. Era stato lo stesso Pilato a dissequestrare lo stabile che ospita la palestra Virgin – estranea a tutta la vicenda – sequestrato su richiesta della procura per presunti abusi edilizi e rischio statico. Per il giudice non c’erano rischi di cedimenti strutturali e dunque il palazzo appena ristrutturato era tornato nella disponibilità dei proprietari, di conseguenza dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da oggi i locali che ospitano ladipotranno essere tutti accessibili. Il gip del Tribunale diFabio Pilato, come apprende l’Adnkronos, accogliendo la richiesta della difesa, ha eliminato tutte leall’ai servizi della struttura di via Ventura, che era stata prima sequestrata, nell’ottobre 2020, e poi dissequestrata nel novembre 2020. Era stato lo stesso Pilato a dissequestrare lo stabile che ospita la– estranea a tutta la vicenda – sequestrato su richiesta della procura per presunti abusi edilizi e rischio statico. Per il giudice non c’erano rischi di cedimenti strutturali e dunque il palazzo appena ristrutturato era tornato nella disponibilità dei proprietari, di conseguenza dei ...

