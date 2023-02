Ultime Notizie – Europa League | Nantes-Juventus 0-3 | bianconeri agli ottavi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Lavince 3-0 ae si qualificadi finale di. Dopo il pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium isi impongono allo stadio della Beaujoire nel match di ritorno del playoff grazie alla tripletta di Di Maria, a segno al 5?, al 20? (rigore) e al 78?. I francesi hanno giocato in dieci dal 18? per l’espulsione di Pallois. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione