Ultime Notizie – Decreto migranti è legge – Adnkronos com

Con 84 voti favorevoli e 61 contrari l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il dl migranti, nel testo modificato e licenziato dalla Camera, in materia di gestione dei flussi migratori. Respinti tutti gli emendamenti dell'opposizione, su cui il governo aveva espresso parere negativo.

