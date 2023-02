Ultime Notizie – Cospito | Cassazione decide sul 41 bis

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) ‘’La dilatazione dei tempi della decisione renderebbe incompatibile la stessa con le condizioni di salute del detenuto. Conseguentemente si auspica un annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma’’. Lo afferma in una nota l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo, in vista della camera di consiglio che si terrà domani inchiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione