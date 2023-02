Ultime Notizie – Conte Anci Veneto | “Autonomia differenziata opportunità per tutti | non capisco i sindaci del Sud”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Mario, sindaco di Treviso e presidente dell’, polemizza con idel Sud Italia Recovery Sud che hanno chiesto lo stop al decreto e convocato un sit-it contro l’. “L’prevista della nostra Costituzione – dichiara– è una grandeper. Noni sit-in e le polemiche dei colleghidel Sud che, al contrario, hanno la possibilità di dimostrare di essere portatori di politiche virtuose, in controtendenza rispetto alle statistiche nazionali”. “I cittadini veneti – aggiunge– hanno partecipato in massa a un referendum e hanno chiesto l’. Lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 190 punti, rendimento cala al 4,37%: Scende di quasi otto punti dopo i rialzi delle ultime… - McGyver_79 : @eiueps @lucabudel Portatore inconsapevole di fake news: - ennatrasporti : Enna – Venerdì prossimo il gonfalone della Città sfilerà alla marcia antimafia - ennatrasporti : Enna - Ass. Luciano Lama dall’1 marzo distribuzione generi di prima necessità ai bisognosi - ennatrasporti : Enna – Una città piena………di buche -

La beneficienza si trasforma in al ristorante cinese di Via Gela, a , col sospettato complotto tra una ragazza non abbiente e la proprietaria del locale. A raccontarlo una donna, imbattutasi in una ..., alla fine ha prevalso la region di Stato e i giocatori gallese hanno revocato lo sciopero: sabato 25 febbraio si giocherà - , match che vale, per la federazione del Galles, almeno 9 milioni di ...

Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra in diretta | Ministro degli Esteri svizzero: «Colloqui segreti in corso a Ginevra». Nato: «Cina considera di dare armi a Mosca» Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Ministro Esteri svizzero: colloqui segreti su accordo di pace in corso a ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Ci piacerebbe incontrare la Cina". LIVE Sky Tg24

Covid, le news. Fiaso, dopo 2 mesi risale la curva dei ricoveri (+2,4%) Sky Tg24

Empoli-Napoli, ultime notizie: Raspadori unico assente ilmattino.it

L'altoatesino era atteso in campo alle ore 18:00 per affrontare il francese Arthur Fils negli ottavi di finale ...A chi è rivolta la frecciatina di Antonella Clerici che consiglia di studiare e non solo di leggere il gobbo E’ possibile che Antonella Clerici con la sua frecciatina a chi legge il gobbo abbia volut ...