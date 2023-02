Ultime Notizie – Cinema, primo ciak per ‘L’enigma Rol’ diretto da Anselma Dell’Olio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Al via le riprese di ‘L’enigma Rol’, per la regia di Anselma Dell’Olio. Soggetto di Anselma Dell’Olio, sceneggiatura di Anselma Dell’Olio e Alessio De Leonardis. Un film prodotto da La Casa Rossa, RS Productions e Pepito Produzioni. Per spiegare il personaggio di Gustavo Rol non sono sufficienti termini come paranormale o extrasensoriale o parapsicologico. Rol è stato molto di più. Nel raccontare la sua vita, la docu-fiction si sofferma su tutti quegli aspetti che l’hanno resa, per certi versi, inspiegabile e forse, proprio per questo, così affascinante e misteriosa. Rol nacque nei primi del ‘900 da una famiglia dell’alta borghesia torinese e, guidato dalla figura possessiva, autoritaria e assai critica del padre banchiere, intraprese una carriera ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Al via le riprese di, per la regia di. Soggetto di, sceneggiatura die Alessio De Leonardis. Un film prodotto da La Casa Rossa, RS Productions e Pepito Produzioni. Per spiegare il personaggio di Gustavo Rol non sono sufficienti termini come paranormale o extrasensoriale o parapsicologico. Rol è stato molto di più. Nel raccontare la sua vita, la docu-fiction si sofferma su tutti quegli aspetti che l’hanno resa, per certi versi, inspiegabile e forse, proprio per questo, così affascinante e misteriosa. Rol nacque nei primi del ‘900 da una famiglia dell’alta borghesia torinese e, guidato dalla figura possessiva, autoritaria e assai critica del padre banchiere, intraprese una carriera ...

