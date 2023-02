Ultime Notizie – Cina, crolla miniera di carbone: 5 morti e 48 dispersi (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ di almeno cinque morti e 48 dispersi il bilancio del crollo parziale di una miniera di carbone nella Mongolia Interna, regione autonoma situata nel nord della Cina. Lo ha riferito l’emittente statale Cctv, precisando che circa 900 soccorritori stanno lavorando sul luogo dell’incidente e che finora sei persone sono state tratte in salvo. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare di tutto per salvare i minatori rimasti intrappolati a causa di quella che i media cinesi hanno definito un’ “enorme frana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ di almeno cinquee 48il bilancio del crollo parziale di unadinella Mongolia Interna, regione autonoma situata nel nord della. Lo ha riferito l’emittente statale Cctv, precisando che circa 900 soccorritori stanno lavorando sul luogo dell’incidente e che finora sei persone sono state tratte in salvo. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare di tutto per salvare i minatori rimasti intrappolati a causa di quella che i media cinesi hanno definito un’ “enorme frana”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

