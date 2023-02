Ultime Notizie – 5G, consumatori: “Tecnologia offre vantaggi ma servono informazioni corrette” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 5G è una Tecnologia che apre a nuove prospettive e opportunità, soprattutto in termini di sviluppo e riduzione delle disuguaglianze, ma allo stesso tempo genera ancora alcune diffidenze e perplessità da parte dei cittadini che chiedono, quindi, informazioni corrette e autorevoli. È quanto emerge da un’indagine sul livello di conoscenza che gli italiani hanno della connessione 5G, realizzata dalle Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Udicon) con il sostegno non condizionante di Windtre, che ha coinvolto circa 6.000 cittadini e presentata oggi a Roma presso l’Associazione Civita. Il 5G è una Tecnologia ancora poco diffusa, soprattutto tra gli anziani: solo il 21,4% dei rispondenti utilizza al momento una connessione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 5G è unache apre a nuove prospettive e opportunità, soprattutto in termini di sviluppo e riduzione delle disuguaglianze, ma allo stesso tempo genera ancora alcune diffidenze e perplessità da parte dei cittadini che chiedono, quindi,e autorevoli. È quanto emerge da un’indagine sul livello di conoscenza che gli italiani hanno della connessione 5G, realizzata dalle Associazioni dei(Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Federe Udicon) con il sostegno non condizionante di Windtre, che ha coinvolto circa 6.000 cittadini e presentata oggi a Roma presso l’Associazione Civita. Il 5G è unaancora poco diffusa, soprattutto tra gli anziani: solo il 21,4% dei rispondenti utilizza al momento una connessione ...

