UFFICIALE – Semplici nuovo allenatore dello Spezia | a breve sfida l’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)è il, che rompe gli indugi a una settimana dall’esonero di Gotti (vedi articolo). Il tecnico ex Cagliari e SPAL torna in Serie A e la sua terza partita coi liguri sarà quella contro, venerdì 10 marzo alle 20.45 per la ventiseiesima giornata. L’ANNUNCIO – “Calcio comunica di aver affidato l’incarico diresponsabile della Prima Squadra a Leonardo, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Assieme al mister arrivano nel Golfo dei Poeti anche Andrea Consumi, in qualità di vice, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici ...