Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Spezia, UFFICIALE il nuovo allenatore: è Leonardo Semplici - gazzettaGranata : UFFICIALE – Spezia, Leonardo Semplici è il nuovo allenatore - 100x100Napoli : Lo Spezia cambia allenatore - infoitsport : UFFICIALE – Spezia, Leonardo Semplici è il nuovo allenatore - infoitsport : Semplici, ufficiale la firma con lo Spezia -

Insieme aarrivano allo Spezia anche Andrea Consumi in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini. ..."Spezia Calcio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. Assieme al mister arrivano nel Golfo dei Poeti anche ...

UFFICIALE - Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia Fantacalcio ®

Spezia, ora è ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore La Gazzetta dello Sport

Spezia, ufficiale Semplici: i dettagli del contratto Tuttosport

Spezia, è ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore Corriere dello Sport

UFFICIALE - Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia: i dettagli del contratto CalcioNapoli24

Si tratta di Leonardo Semplici, allenatore di 55 anni nato a Firenze e già visto in precedenza alla guida di SPAL e Cagliari. A comunicarlo ufficialmente è lo stesso club ligure tramite i propri ...Si tratta di Leonardo Semplici, allenatore di 55 anni nato a Firenze e già visto in precedenza alla guida di SPAL e Cagliari. A comunicarlo ufficialmente è lo stesso club ligure tramite i propri ...