UEFA Europa Conference League | CFR Cluj-Lazio, i convocati biancocelesti

Dettagli 23 Febbraio 2023 News Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il CFR Cluj (ore 18:45) allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu di Cluj-Napoca. Portieri: Maximiano, Provedel, Renzetti; Difensori: Casale, Floriani M., Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Romero. Fonte articolo e foto: www.ssLazio.it

