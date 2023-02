Ue, fumata nera sul decimo pacchetto di sanzioni anti Russia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora una volta l’Ue mostra tutti i suoi limiti di fondo: per il secondo giorno, infatti, sono falliti i negoziati per la composizione definitiva del decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’intero provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore entro l’anniversario del conflitto in Ucraina (ossia domani), ed era stato preannunciato dalla presidente di Commissione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ancora una volta l’Ue mostra tutti i suoi limiti di fondo: per il secondo giorno, infatti, sono falliti i negoziati per la composizione definitiva deldicontro la. L’intero provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore entro l’anniversario del conflitto in Ucraina (ossia domani), ed era stato preannunciato dalla presidente di Commissione ... TAG24.

