Udinese, emergenza in difesa per Sottil: stagione finita per Enzo Ebosse (Di giovedì 23 febbraio 2023) Archiviata la 23esima giornata è tempo di stilare i primi bilanci sui calciatori che, a causa di gravi infortunio, hanno chiuso anzitempo il loro campionato. Oltre al laterale olandese Hans Hateboer, infatti, questo turno di campionato ha fatto registrare un altro importante stop. Questa volta, la cattiva sorte si è abbattuta sull’Udinese di Andrea Sottil, ed in particolare sul calciatore di origini francesi Enzo Ebosse. ll difensore centrale, naturalizzato camerunense, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una vera e propria sentenza, che non lascia spazio ad appello alcuno. La stagione del classe ’99 è da considerarsi definitivamente chiusa. Brutto colpo per i friulani che hanno già perso diversi pezzi importanti del proprio reparto ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Archiviata la 23esima giornata è tempo di stilare i primi bilanci sui calciatori che, a causa di gravi infortunio, hanno chiuso anzitempo il loro campionato. Oltre al laterale olandese Hans Hateboer, infatti, questo turno di campionato ha fatto registrare un altro importante stop. Questa volta, la cattiva sorte si è abbattuta sull’di Andrea, ed in particolare sul calciatore di origini francesi. ll difensore centrale, naturalizzato camerunense, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una vera e propria sentenza, che non lascia spazio ad appello alcuno. Ladel classe ’99 è da considerarsi definitivamente chiusa. Brutto colpo per i friulani che hanno già perso diversi pezzi importanti del proprio reparto ...

