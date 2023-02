Ucraina, Zelensky: “Risoluzione Onu segnale di potente sostegno instancabile” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Questa Risoluzione” di pace “è un segnale potente del sostegno globale instancabile globale per l’Ucraina. Una potente testimonianza della solidarietà della comunità internazionale con il popolo ucraino nel contesto dell’anniversario dell’aggressione su vasta scala della Federazione russa. Una potente manifestazione di supporto globale alla formula di pace” proposta da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato così il voto al Palazzo di Vetro, dicendosi “grato a tutti i paesi che hanno approvato questa “Risoluzione cruciale dell’Assemblea Generale” per arrivare ad una “pace globale, giusta e duratura in Ucraina”. “Votando a favore della Risoluzione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Questa” di pace “è undelglobaleglobale per l’. Unatestimonianza della solidarietà della comunità internazionale con il popolo ucraino nel contesto dell’anniversario dell’aggressione su vasta scala della Federazione russa. Unamanifestazione di supporto globale alla formula di pace” proposta da Kiev. Il presidente ucraino Volodymyrha salutato così il voto al Palazzo di Vetro, dicendosi “grato a tutti i paesi che hanno approvato questa “cruciale dell’Assemblea Generale” per arrivare ad una “pace globale, giusta e duratura in”. “Votando a favore della...

