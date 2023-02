Ucraina, Zelensky incontra Sanchez a Kiev e ammicca alla Cina: “Piano di pace promettente” (Di giovedì 23 febbraio 2023) La settimana che porta all’anniversario della guerra in Ucraina continua a riservare novità clamorose dal punto di vista diplomatico: l’ultima news di rilievo arriva direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha annunciato di essere pronto a incontrare una delegazione cinese per discutere il Piano di pace che Pechino potrebbe presentare già domani, quando Xi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La settimana che porta all’anniversario della guerra incontinua a riservare novità clamorose dal punto di vista diplomatico: l’ultima news di rilievo arriva direttamente dal presidente Volodymyr, il quale ha annunciato di essere pronto are una delegazione cinese per discutere ildiche Pechino potrebbe presentare già domani, quando Xi ... TAG24.

